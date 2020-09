Sada suuremat tööandjat on kaotanud tuhatkond töökohta

Töökohti lisandub vähem kui kaob

Palkamiste tulemusena on firma töötajate arv tõusnud 643 inimeseni, aga Trummi sõnul otsivad nad praegu aktiivselt inimesi juurde. «Plaan on aasta lõpuks pakkuda tööd ligi 700 inimesele,» kinnitas Trumm.

Teiste tuntud pangategijate kohta saab öelda, et kui nende töötajate arv ka märkimisväärselt ei tõusnud, siis langust ei paistnud samuti kuskil. «Meil võeti kohe alguses see suund, et inimeste kallale läheme kõige viimases hädas,» ütles LHV Panga kommunikatsioonijuht Priit Rum, kes nentis, et värbamine siiski pigem pidurdus.