Erik Aru: ikka on võimalik!

Nüüd, teadmata hulk aastaid hiljem, oleme näha saanud, et seegi protsess on täiesti pööratav, mõningatel tingimustel isegi väga järsult. Nii, et maamunal kohe suurt midagi ega kedagi ei liigu. Ka pikemas vaates tundub maailmakord olevat võtnud suuna sinnapoole.

Inimesele kipub ikka teda ümbritsev keskkond ainuvõimalik tunduma. Nii arvab terve hulk veendunult, et kapitalism kui elukorraldus on inimesele loomupärane, selle reeglid on tegelikult loodusseadused, nii see kõik peabki olema ja need põlvkonnad, kes elasid kuidagi teistmoodi, viibisid lihtsalt vaimupimeduses. Praegu aga oleme jõudnud inimarengu tippu.