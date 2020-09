Teatrimaastikul on kasvanud teadmatus ja ebavõrdsus

Arvestades teie tegevusvaldkonda ja vabakutselisuse staatust, siis arvestades situatsiooni, kus me praegu oleme, ei näe, et te oleksite finantsiliselt jätkusuutlik. Nii vastati märtsis eelmisel aastal parima tantsulavastuse loojaks kuulutatud Mart Kangrole pangast, kui tema krediitkaart koroonakriisi haripunktis aegus. Teatrifestivalil Draama toimunud vestlusringis «Külaline» tõi hinnatud etenduskunstnik just selle näite, rõhutamaks, kuidas poole aastaga on vabakutselise staatus Eestis muutunud.