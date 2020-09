Spordi lühiuudised

WRC-hooaeg võib lõppeda ootamatus kohas

Autoralli MM-sarja ametlik kalender näeb praegu ette, et koroonakriisist räsitud tänavune hooaeg lõpeb 22. novembril Belgias. Ralliportaal DirtFish kirjutab aga, et tegelikult võib finiš lükkuda paar nädalat hilisemaks. Väidetavalt kaalutakse mõtet lõpetada hooaeg hoopis 3.–6. detsembrini Itaalias, kus karusselli võtaks vastu Monza ringrada. Jah, Monza on tuntud vormelirajana ning üle-eelmisel nädalavahetusel toimus seal F1-sarja etapp. Samas on Monzas alates 1978. aastast toimunud ralli, kus on aastate jooksul käinud kihutamas näiteks üheksakordne maailmameister Sébastien Loeb, Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen.