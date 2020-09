Urve Läänemets: harimatusel on hind

Tartu klubide pidudest on praeguseks arvukalt nakatunuid üle Eesti. See on tagajärg, põhjus on harimatus ja normide ignoreerimine. Iga päev lisandub uusi nakatunuid, kuid valdavalt noored pidutsevad usinasti edasi. Vikerraadio intervjuustki oli kuulda, et nende arvates läheb elu edasi ning koroonat polevatki, lehti ei loeta ja poliitika ei huvita. Televiisorit ei vaadata ja info tuleb heal juhul mõnest suhtluskommuunist.