Vihm leotab viljast kvaliteedi välja

Estonia OÜ taimekasvatusjuht Märt Mölter sõnas eelmise nädala reedel, et nemad on tänavu põllule jätnud juba 50 hektarit hernest ja hoolimata praegustest sajustest ilmadest ei tahaks vilja enam kohe kuidagi jätta. „Hernes on selline huvitav kultuur, mis vajab palju koristusmahtu. Nii otsustasime jätta viimase lõpu võtmata ja siirduda kogu jõududega nisupõldudele,” selgitas ta.

Nüüd, kus kolmandik teraviljadest on veel võtta, on taas käimas võitlus loodusega. „Mõni põld on meil küll üsna külili, aga suures pildis midagi väga hullu veel ei ole,” lausus ta.

Arvestades, et Estonia OÜ põldudel kasvav suvinisu sai võtmisküpseks alles septembri algul, ei usu Mölter, et praegused vihmad selle kvaliteeti veel väga muuta on jõudnud. „Talinisu oma küll, kuid seda on meil veel vähe võtta,” lisas ta. Nii on mees hakkamist täis, et korjata põllult ära ka kehvema kvaliteediga vili, sest müüdud saab selle ikka ja väiksem müügitulu on parem kui mitte midagi. „Tõsi, iga vihmase ilmaga muutub olukord aina kriitilisemaks, aga oleme lootusrikkad. Selle nädala prognoos on ju optimistlikum ja mis siin salata, eelmine aasta sai viljavõtt lõpetatud alles oktoobri algul,” kõneles ta.