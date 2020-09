Põllumehed hädas talivilja külviga

Ida-Virumaal asuva Pühaoru talu peremehe Rudolf Uustali hinnangul võib selle aasta saagiga rahule jääda, ehkki viimase aja pidev vihm kipub pahandust tegema. Võrreldes eelmise aastaga on tulemus isegi mõnevõrra parem, ehkki mulluselgi saagil polnud suurt viga. Ka hinnad on tänavu veidi kõrgemad. Sügisese müügisurve tõttu need tõenäoliselt nüüd küll veidi langevad.

Viljakoristust ilm augustis soosis

Tänavune ilm on viljakasvatajaid seni soosinud, sest parasjagu on olnud niiskust ja augusti ilus ilm võimaldas vilja ilusti ära koristada. Uustali sõnul on tänaseks vaid uba põllule jäänud, aga see tahab veel pisut küpseda. „Suuremaks mureks on vihmane ilm, mis ei luba talivilja külvata. Põllud on märjad ja ilmateade ka kuigipalju lootust ei anna. Tavaliselt on pooleks septembriks vili külvatud, aga tänavu tõenäoliselt nii ei lähe. Vaid taliraps sai juba augusti keskpaigas mulda,” selgitas ta olukorda.