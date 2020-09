Miks kassid ja koerad metsloomade vaktsiini puutuda ei tohi?

VTA peaspetsialisti Enel Niin seletas, et metsloomade marutaudivastane vaktsiin on kalajahumassist sööt, kuhu on peidetud kapseldatud marutaudi vedelvaktsiin. Meie regioonis viimased 80 aastat levinud marutaudi tüve põhikandjad on rebased ja kährikkoerad. Seepärast on metsloomadele mõeldud marutaudi vaktsiinsööt välja töötatud just rebaste ja kährikkoerte söömiseelistusi, haistmismeelt ja lõualuu kuju arvestades.

„Vaktsiin on mõeldud metsloomadele, kuid loomulikult on ka koertel tundlik haistmismeel ja kalalõhn meeldib kassidele,” märkis Niin. „Kui antud piirkonnas jätta lemmikloomad hulkuma, tarbiksid nad ära osa metsloomadele mõeldud vaktsiinist. Seepärast oleme palunud hoida lemmikloomad vaktsineerimise ajal ja paaril järgneval päeval sisehoovis, et vaktsiinipaladele saaksid jaole rebased ja kährikud.”