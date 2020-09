Küsime spetsialistilt: millal on õige aeg kõrvitsad ära korjata?

Koristasin ise paar päeva tagasi kõrvitsad kuiva ilmaga ära. Kõrvitsate koristamisel on oluline, et viljavars jääks alles, siis järelvalmivad kõrvitsad hästi. Veel tuleb vaadata, et koorel ei oleks vigastusi, sest need võivad olla vilja riknemise põhjus.