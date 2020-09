Aianduskeskused lõpetavad erilist hooaega

Inimeste liikumisele on aasta tugeva pitseri jätnud, kuid kaubad liiguvad, nii ka taimed. Juhani Puukooli jaemüügijuht Kersti Rannamäe sõnas, et neil on juba suvel järgmise aasta taimede ostud kokku lepitud, aga enne kevadet pole siiski täit kindlust, kui palju kohale jõuab.

„Mitte vaid Eestis ei tegeletud tänavu aiandusega rohkem, nii oli ka mujal. Seega on aianduskaupade nõudlus elav ja eks see mõjub ka hindadele,” tõdes ta. Kaup pole küll oluliselt kallim, aga pole loota ka suuri allahindlusi. „Väikesed hinnatõusud on juba nurga tagant näha, aga ei midagi jalustrabavat.”

Pärnu külje all asuva Neeva Aia juhataja Merike Lepik rääkis, et ehkki nõutumad istikud on juba läbi müüdud, jagub kaupa septembri teiseks pooleks ja oktoobrissegi veel küllaga. Järgmise aasta tellimused on neilgi juba tehtud. Lepik kinnitas, et hinda pole üleilmne koroonakriis märgatavalt mõjutanud, kuid seda on küll näha, et taimi toodetakse vähem ette. Valitseb ju täielik teadmatus, millises olukorras järgmisel kevadel maailm on.