Ärajääva Paunvere laada korraldaja telefon on punane

Kuna mullu käis Paunvere laadal 20 000 külastajat, tehti otsus väljanäitus ära jätta juba varakult. „Me ei julgenud seda vastutust võtta.” Samuti oleks see tähendanud korraldajatele suurt majanduskahju, kui otsus laat ära jätta oleks tehtud alles sügisel, kuid korraldamise kulutused olnuks juba tehtud. Küll on aga laadale põhjust sammud seada järgmise aasta 18. septembril.

Juba maikuus teatasid korraldajad, et seoses rahvusvahelise koolinoorte künnivõistluse ärajäämisega ei toimu ka Olustveres iga-aastast hoidisemessi ja kohaliku toidu laata, mis viimastel aastatel umbes 3000 külastajat kokku tõid.

Traditsioonidele truu

Laupäeval toimub aga juba 20. korda Lüübnitsa sibula- ja kalalaat. Korraldaja Raili Mõttus sõnas, et Covid-19 on neid mõjutanud mitmeti: laat tuli avalike ürituste korraldamise piirangu tõttu edasi lükata septembrisse ja on sel korral ühepäevane.