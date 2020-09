Alutaguse kant pakub ürgseid elamusi

Tellijale

Siin voolavad kalarohked jõed ja metsades leidub rikkalikult sügisande. Kohalike kultuuride mitmekesisus paneb pea ringi käima. Et kõigest osa saada, tuleb varuda aega ja kannatust. Aga see tasub ennast ära. Kuhjaga.

Kala võiks näkata

Alustame ringsõitu Tudulinnast. Rakvere poolt lähenedes paistab juba kaugelt, et see on ilmselt Eestis ainus alevik, kus on korraga tegutsenud kaks luteri kirikut. Põhjus: läinud sajandi kolmekümnendatel aastatel tekkis Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus protestantlik liikumine. Seetõttu läks Tudulinna kogudus lõhki. Nii kerkiski aastatel 1938–1939 vanast kirikust paarisaja meetri kaugusele uus kirik.

Maakivist ehitatud Eesti üks ilusamaid kirikuid on praegugi koguduse omanduses. Vana puukirik suleti 1947. aastal. Hoone anti mõni aasta hiljem kolhoosile ja sellest sai hoopis ait. Pingid ja orel viidi uude kirikusse. Kolhoos käivitas hoones jahuveski. Selle sajandi algul tekkis idee vana kirik taastada, aga ideeks see ongi jäänud, sest vana kirikuhoone on endiselt räämas. Nii need kaks hoonet Tudulinna nõlval koos eksisteerivad: üks nukralt räämas, teine uhkelt õilmitsemas.