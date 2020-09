Enamik Eesti rapsiõlist rändab mujale Euroopasse

Olivia rapsiõli tootva Scanola Balticu laboratooriumijuhataja Seidy Salundi sõnul kasvatatakse Eestis peamiselt talirapsi. „2014. aastast on seoses uute talvekindlamate sortide tulekuga ülekaalus talirapsi kasvupind. 2019. aastal oli talirapsi külvatud juba 71 protsendile rapsi külvipinnast. Selle tingib talirapsi suurem saagikus ja väiksemad kulutused taimekaitsevahenditele. Talirapsi kasvatamine on kokkuvõttes keskkonnasäästlikum,” ütles Salundi. FOTO: Scanola Baltic

Raps on erksate neoonkollaste õite tõttu üks silmapaistvamaid maastiku kaunistajaid Eestis. Rapsiõite nektar on putukatele ammendav toidulaud, samuti on rapsiõli hinnatud Euroopa turul ja sel on tähtis koht Eesti põllumajanduses.