Kihnlased täiendavad toidulauda tulnukliikidega

„Ümarmudil on haruldaselt maitsev kala, aga temaga on see lugu, et kui mees hommikul saagiga tuleb, peab mul olema vaba päev, et saan kala kohe teha, sest kui õhtul töölt tulen, siis pole selle kalaga enam midagi teha, kuigi ta on jää sees,” seletas Lumiste Ille.