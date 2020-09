Sõstrapõõsad ja vaarikad ootavad aiakääre

Sügis on ootamatult kätte jõudnud, kuid tegutsemist aias on veel palju. Aednikke ootavad viimased saagikoristused, kordategemist vajavad marjapõõsad, lisaks tekitab küsimusi kirsipuu, mis aianurgas justkui üleöö liiga kõrgeks on kasvanud.

Sel sügisel võivad vaid vähesed aiaomanikud rõõmustada hea õunasaagi üle. Paljudel on puude alused mädanenud õunu täis ja neid väheseid, mis puu küljes kiiguvad, on purenud õunamähkur ehk rahvakeeli õunauss või õunakoi. Nende kahe rünnak on loonud soodsa keskkonna puuviljamädanikule. Puuviljamädanik on seenhaigus, millel piisab vilja sisenemiseks imepisikesest kahjustusest koorel. Seetõttu mädanevad õunad õunamähkuri ja õunakoi kahjustuse tõttu. Need viljad tuleks kõik okste küljest ja puu alt kokku koguda ning kahe labidalehe sügavusele maha matta.