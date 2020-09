Metsavarumises valitses esimesel poolaastal vaikelu

Tellijale

Üks vähese metsaraie ja sellest tuleneva puidudefitsiidi järelkaja on see, et tänavu kevadel oli peaaegu kõigi sortimentide kokkuostuhind märksa kallim kui 2019. aasta teisel poolel, välja arvatud kuuse paberipuit, mille hind püsib juba tükk aega madalal.

See on muidugi positiivne sõnum metsaomanikele. Samas – mis sellest kasu, kui metsast puitu kätte ei saa. Kevadtalvel oli pinnas pehme ja heal juhul sai vaid raiuda, kuni suure suveni veeti mahavõetud puitu metsast välja. Suvel raiutakse metsa traditsiooniliselt vähem. Milliseks kujuneb 2020. aasta raiemaht, sõltub sügistalvest.

Teisalt on tänavu Eesti puiduturul täheldatav ikkagi ka nõudluse kahanemine. Sellest annab tunnistust asjaolu, et kui puitu tuleb metsast välja vähem, peaks ju tekkima puidu defitsiit ja hinnatõus. Olukord oli kevadel ja praegugi aga selline, et puitu on turul justkui vähem, aga defitsiiti pole ja hinnadki püsivad suhteliselt keskmised.

Hind all, nõudlus väike

OÜ Valga Puu juht Andres Olesk oli seisukohal, et ennekõike jääb tänavune raiemaht varasemate aastate tasemest tagasihoidlikumaks kesise nõudluse tõttu. Just kuusepuu sortimentide hind on kesise nõudluse tõttu kehv.