Ürask troonib metsakahjustajate esikolmikus

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamajandamise peaspetsialist Olavi Andres kõneles, et tõusu märgati eelmisel aastal. „Seda tõendab sanitaarraiete tegemine poole suuremal pinnal kui 2018. aastal,” lausus ta. Valdavalt on sanitaarraie olnud otseselt või kaudselt seotud üraskiga.

Torm, ürask, põder

Keskkonnaametil on üraskikahjudest ülevaade aasta esimese seitsme kuu näitel. Amet on teinud 2308 metsakaitse ekspertiisi 2625 hektaril, sellest kuuse-kooreürask kahjustajana on märgitud 732 hektaril. „Kindlasti ta tegevus on tõusuteel,” tõdes Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk. „Kui võtame metsakahjustajate esikolmiku, siis esimesel kohal on torm (755 hektarit), teisel ürask ja kolmandal põder 461 hektariga.”