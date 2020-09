Jõhker kurjategija tänaval

Mis on koni? Pealtnäha väike jubin, tegelikult jõhker kurjategija. Satub loodusse ja mürgitab seda nii, et maa on must. Suitsukoni maha viskamine pole pisilohakus, see on kuritegu, mida ei tohiks sallida ega ise sooritada. Mitte kogemata pole see tänavu maailmakoristuspäeva teemaks. Kolm tuntud eestlast räägib, miks see teema neile hinge läks ja tegutsema sundis.