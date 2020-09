Valgevenel on praeguses olukorras kolm valikut: halb valik, väga halb valik ning vähem halb valik. Esimesel juhul jätkaks Aljaksandr Lukašenka või Lukašenka-laadne toode. Teisel juhul võtaks Kreml territooriumi oma tugeva kontrolli alla. Vaevalt see Venemaaga liidetaks, pigem saaks sellest tugevalt kontrollitud territoorium, kus eksperimente teha. Võimalik, et näiliselt lastakse isegi liikuda lähemale läänele, et kasutada ära lääne toetust Lukašenkast vabanemisel. See võimaldaks veelgi rohkem hiilida kõrvale Venemaale kehtestatud sanktsioonidest.