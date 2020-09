Georg Ots polnud ainult lauljana suur, vaid ka inimesena

Kui 90ndatel ilmus CDdel Otsa muusika suur antoloogia, siis maksis see Lauri Liivile toona liiga palju. «Aga vanaisa kinkis need mulle jõuluks. Kuulasin need plaadid ribadeks.» Liiv ei saa küll öelda, et Ots oleks otseselt teda mõjutanud näitlevaks lauljaks saamise teel, aga kaudselt oli tal kindlasti olnud suur mõju. «Pean laulja puhul ääretult oluliseks võimekust laulda mõtet. Ja muusikateatris on see ehk olulisemgi veel kui estraadil. Samas on neid, kes seda hästi suudavad, pigem vähem kui rohkem.»