Teatud joviaalne ühisvangistuse tunne

Salapära, sõnastamata jätmine on kunsti erootilisuse seisukohast vajalik, sestap mõistan osaliselt ka neid teatripraktikuid, kes kriitikute lõputut seletamisjanu naljaks panevad. Aga ilmselgelt on kunstikogemuse sõnastamise taotluse samastamine selgusetaotlusega samasugune lihtsustus kui väita, et kunstnik vaikib oma teosest ainult seepärast, et ta selle kohta midagi tarka öelda ei oska.