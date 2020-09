Ärev sügis jäi tulemata? Maksepuhkust küsivad üksikud

Kas suur suvi on läbi, ettevõtjad hakkavad koondama ja inimesed satuvad raskustesse, mis automaatselt tähendab probleeme ka laenude tagasi maksmisel, mõtisklesid paljud. Ka pangaliidu juhatuse esimees, muidu LHV panka juhtiv Erki Kilu tundis suvel muret, et osa sektoriteni jõuab koroonaviiruse ja eriolukorra mõju täiel määral alles sügisel, mistõttu tuleb vaim hullemaks valmis panna.

Vähemalt poole septembri seisuga võib öelda, et hirm pole realiseerunud. Kõik suuremad pangad ütlesid Postimehele, et maksepuhkuste taotluste arv on drastiliselt langenud. «Kuigi pakume eriolukorras kokkulepitud tingimustel maksepuhkust klientidele aasta lõpuni, on juulis ja augustis maksepuhkusi võtnud vähesed kliendid,» tunnistas LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum.