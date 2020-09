Urmas Reitelmann: konservatiivide vastus Postimehe eilsele juhtkirjale

Konservatiivse erakonna üks põhilistest valimisteemadest oli mure Eesti riigikaitse otsustava parandamise ning kaitsevõimes ikka veel esinevate lünkade kiire täitmise pärast. See mure ei ole valitsuses olles sugugi leevendust leidnud, saati kadunud, nagu mõni sõnavõtt lähiminevikust tahab näidata. Liikursuurtükkide ja jalaväe toetussoomukite soetamine on iseenesest tore, kuid need on keskmaa-õhutõrje puudumisel hõlpsasti suitsevaks vanarauaks muudetavad. Eesti 1242 kilomeetri pikkune rannajoon on aga igasuguse rannakaitse puudumisel totaalselt kaitsetu, välja arvatud ehk juhul, kui mõni jahimees jõuaks läheneva dessandi poole paar lasku linnuhaavleid saata. Sisuliselt võib täna vaenlane kiirkaatritega maabuda Tallinna reisisadamas, mõne sammu kaugusel Toompeast.