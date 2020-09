Mart Raudsaar: nüüd räägime rahast

Kui palju summad väheneksid ning mis juhtuks, kui kaitsekulutuste summad väheneksid seoses majanduskriisist tuleneva SKT langusega? Millised on praegused suurimad kaitsevõimekuse puudujäägid? Kas valdkonnas, mis on Eesti poliitikas olnud traditsiooniliselt konsensuslik, on tekkinud erakondadel erinevad soovid?

Seda teemat lahkab uudistetoimetus, analüüsides eelarve kaitsekulutusi. Järgnevate eelarvet käsitlevate teemadega kaasame aga peaaegu kõiki Postimehe toimetusi, alates majandustoimetusest ning lõpetades välistoimetuse ja kultuuritoimetusega. Oleme seisukohal, et hea arutelu aitab kaasa kvaliteetsete otsuste sünnile ja kriisiaegse raha targale kasutamisele. Seda tehes ei soovi me vähendada poliitikute rolli. Vastupidi! Me soovime ja julgustame, et eri erakondade poliitikud, opositsiooni ja koalitsiooni poliitikud võtaksid aktiivselt meie arvamuskülgedel sõna ning ütleksid välja oma arvamuse ning ettepanekud. Kaastöid kirjutades võiks need Postimehele saates varustada märksõnaga «Riigieelarve 2021».