Marek Strandberg: faktid ja juriidikute religioon

Räägin siinkohal kolm lugu. Esimene kõlab nii. 1952. aastal sünnib Taiwanil Peter Tsai. 40-aastasena on ta jõudnud Ameerika Ühendriikidesse ja seal leiutab kogenud tekstiiliinsener ühe miljonitele ja miljonitele inimestele parema tervise andud toote. Tegemist on nimelt sisese elektrilaenguga lausriidest valmistatud respiraatoriga. Meie teame seda nimetuse N95 all. See on päästnud neid, kes sinnamaani muude ja kehvemate filtritega pidid tolmustes ja muu hulgas ka bioloogilise ohuga keskkondades tegutsema.