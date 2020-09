Näiteks uuris suurima opositsioonierakonna juht Kaja Kallas (Reformierakond), miks peaminister ei usalda Eesti ametiasutusi olukorras, kus välisluureamet, välisministeerium ning Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides on kokku pannud memo, mis ütleb üheselt, et Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ekspeadirektori Louis Freeh’ advokaadibüroo pole heas kirjas ja tal on sidemed Venemaa rahapesijatega.