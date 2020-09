Juhtkiri: Euroopa hakkab tublimaks

Tänase lehe majandusküljel on ülevaade pankade pakutavatest maksepuhkustest. Selgub, et seda võimalust kasutas vaid kuus protsenti kodulaenu, kolm protsenti liisingu ja neli protsenti tarbimislaenu maksjaist. Praegu on taotlejate hulk veel kahanenud. Ja kuigi mõni majandusvaldkond on pandeemia tõttu tugevalt kannatanud, näeb suurem osa kriisis pigem võimalusi, eeskätt Euroopa Liidu jõulistele toetusmeetmetele lootes. Pettuda ilmselt ei tule.