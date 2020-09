Vanemad süüdistavad lastehoiu naabreid klaperjahis

31-aastase kooliõpetaja Juulia poeg käis varem munitsipaallasteaias. «Ta on viieaastane, kuid näeb välja kaheksane, sest ta on pikka kasvu. Ta ei osanud oma kasvuga hakkama saada ehk ta ei kontrolli oma keha. Ta võib kogemata kedagi möödaminnes lükata. Lasteaias arvati, et laps on liiga agressiivne. Kasvatajad ja teised vanemad rääkisid minu selja taga, et minu laps on autist. Kuid see ei ole nii,» ütleb ema, kes võttis lapse lasteaiast ära ja viis Kristiine linnaosas Püü tänaval eramajade vahel aastaid tegutsenud lastehoidu Lapsepõlve Akadeemia, kus igale lapsele lähenetakse individuaalselt. «Ma sain aru, et see on lapsele kõige parem keskkond, mis üldse olla saab,» lausub ta.