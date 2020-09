Töötukassa nõukogu saatis valitsusele täiendavate toetuste ettepanekud. Millised need on?

Vaatame tervikpilti. Kõige hirmsam kevadine prognoos pole õnneks täitunud, kui arvasime, et septembris-oktoobris on meil kümme protsenti töövõimelisest elanikkonnast tööta. Ka pangad raporteerivad, et esimesest lainest taastumine on olnud v-kujuline. Muidugi on tõsised mured turismivaldkonnas. Tegime valitsusele ettepaneku anda turismiklastrile 20–25 miljonit eurot töötukassa raha. See ei aita neid täies mahus alles hoida, aga teatud töökohad säilivad kevadeni. Neljapäeval peaks valitsus asja otsustama.