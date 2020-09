Valgevene opositsiooniliidrid käisid Eestis

Teisipäevast tänaseni olid Eestis visiidil Valgevene endine presidendikandidaat Valerõi Tsapkala ja tema abikaasa Veranika Tsapkala, kellest on kujunenud üks opositsiooni eeskõnelejaid. Nad kohtusid eile riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoniga ja välisministeeriumis minister Urmas Reinsaluga. Õhtul sõitis Valgevene poliitikutepaar Pärnusse kokkusaamisele president Kersti Kaljulaidiga.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu ütles pärast kohtumist, et Eesti kasutab kõiki oma rahvusvahelisi sidemeid, sh ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesust ja Euroopa Liitu kuulumist, et hoida rahvusvahelise elu fookuses inimõiguste ränki rikkumisi Valgevenes ning toetada opositsiooni püüdlusi vabade valimiste korraldamiseks. Välisminister kinnitas, et Euroopa Liidu riigid ei tunnista Aljaksandr Lukašenkat Valgevene presidendina, sest valimised ei olnud läbipaistvad ega ausad ning valimistulemuste võltsingud olid ilmsed. Samuti mõistame hukka Lukašenka korraldatud vägivalla oma seaduslikke õigusi nõudvate rahumeelsete demonstrantide üle.