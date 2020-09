Maaomanik sai loa üraskitõrjeks hiiemäel

«Kuna hiiemäel kasvavad kuused hävivad nagunii, kas koos või ilma inimese sekkumiseta, siis leidsime, et üraski kahjustatud kuuskede eemaldamine ei kahjusta hiiemäge kui kultuurimälestist,» selgitas Pikne Kama. «Üraski kahjustatud puud on monokultuur, mis on sinna kasvanud nõukogude perioodil. Tegemist pole puudega, mida kirjeldatakse paigaga seonduvas rahvapärimuses. Pärast lõikust saab seal ilma inimese sekkumiseta välja kujuneda looduslik kooslus, mis on tulevikus üraski või muude kahjurite ründele vastupidavam.»