Eesti lühiuudised

Paikuse osavallas Seljametsa külas põles varahommikul lahtise leegiga maha Ragn-Sellsi jäätmejaama angaar, mida kasutati vanapaberi sortimishallina. Prügipõlengu temperatuur tõusis ajuti nii kõrgele, et põhjustas plahvatusi. Kui päästjad kohale jõudsid, põles suur kaarhall lahtise leegiga. Süttinud olid hoone ümbruses ladustatud kokkupressitud jäätmedki. Päästeamet palus Paikuse ja Sindi piirkonna elanikel sulgeda aknad-uksed ja välja lülitada ventilatsioon. Päästeametile oli see kõrge riskiga sündmus. Tulekahju kustutamisele kaasati 11 päästeautot, mis on peaaegu terve Pärnumaa päästeressurss. Liiklus taastus põlengupiirkonnas alles õhtupoolikul. Pärnu Postimees