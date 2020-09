WRC Promoteri üks ninamehi: tean, et kõik naaseksid rõõmsalt Eestisse

Rally Estonia puhul oli parim see, et nii Promoteril, tehasetiimidel kui ka Rahvusvahelisel Autoliidul (FIA) oli eelmise aasta promotsioonirallist väga positiivne kogemus. See andis meile palju enesekindlust, et korraldajad suudavad teha MM-tasemel võistluse. Neile anti veidi rohkem kui paar kuud aega ja tehtud töö oli imeline. Teadsime, et nad suudavad seda, ning olime väga rõõmsad.