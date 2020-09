Eesti parim sommeljee Karoline Reinhold: ma ei ole veini suhtes üldsegi väga valiv

Mõistagi on sommeljeele andestamatu ka see, kui lauale tilgub mõni veini- või veepiisk, valitud klaas on vale või toit jõuab lauale varem kui vein. Aga kogu see tehniline pool on hõlpsasti õpitav, nagu on võimalik treenida ka lõhna- ja maitsemälu, kaht joogimaailma profile hädavajalikku omadust. Kui keegi ütleb, et tal on üks või teine kehv, tuleb see enamasti vähesest harjutamisest. «Treenimine teeb selle paremaks ja see on kõige alus. Maitsmine, maitsmine, maitsmine. Suur ja lõputu töö,» tähendab Karoline. Kas ka pidev vinesolek? Muidugi mitte, maitsmisel sülitatakse jook välja, lisab ta muiates. «See on nagu aamen kirikus. Töö ju!»