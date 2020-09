«Talendid rajale»: nii puhas võidusõit, kui veel olla saab!

«Sa ei saa kindlustada seda, kas eestlane sõidab WRCs või mitte. Mida me saame teha, on pisikesed projektid nagu «Talendid rajale».» Mootorispordi talendisarja eestvedaja Martin Harak möönab, et äriliselt pole sari sugugi mõttekas. Ometi on seda tehtud alates 2013. aastast ning ära ei jäänud see ka tänavu, kohutavalt keerulistes oludes. «2013 tekkis küsimus, mis meil puudu on. Meil on toredad sarjad, meil on Eesti meistrivõistlused rallikrossis, autorallis, kardispordis jne. Kas me altpoolt toome kedagi metoodiliselt mootorispordi juurde? Ei too. Õismäe poiss või tüdruk, kelle vanematel pole võib-olla autojuhilubagi, kas temal on üldse mingeid võimalusi?»