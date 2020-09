Põline linnapere äratas Soorebase talu uuele elule

Maale kolimiseni olid noored läbi ja lõhki linnainimesed: Juta on üles kasvanud Mustamäel paneelmajade vahel ning Siim Tartus. Enne nende kohtumist Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris õppis Siim kuus aastat välismaal – Norras, Ameerikas ja Hispaanias – ning Eestis Diplomaatide koolis. Juta omakorda töötas pärast bakalaureusekraadi saamist ajaloo erialal Tallinnas mitmes väikeettevõttes juhtivatel kohtadel ning katsetas ka eraettevõtlusega. Tartusse tõi noored Siimu tollane töö ühes Eesti tuntud idufirmas. Esialgu oli plaan elada Tartus eramus ja mingil ajal ka maakodu soetada, aga siis otsustasid nad osta maale maja, kus saab aasta ringi elada, ehk saada kaks ühes.

«Vaatasime elamisi Tartust saja kilomeetri raadiuses,» meenutab Siim. «Kui Juta leidis Viidika talu kuulutuse, olime juba paari tunni pärast kohal, et see üle vaadata. Kuigi toona oli väga halb, rõske ilm – sooja ainult kümme kraadi ja sadas tihedat uduvihma –, näis koht äge ja tunne õige. Seega otsustasime selle ära osta.»

Noored eeldasid, et pererahvas on kohal ja nende juhatusel saavad nad elamist uudistada, aga kuna ühtki hingelist polnud näha, tuli helistada maaklerile, kes paari tunni pärast saabudes näitas renoveeritud rehielamut neile ka seestpoolt.

«Adusime kohe, et see paik on õige. Nägime siin potentsiaali, kuidas looduse rüppe mõnus kodu luua. Maja oli toona hoopis teine, aga ikkagi kütkestav, samuti võlus meid suur tiik,» meenutab Juta.