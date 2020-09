Roll, millega kuulus näitleja kogu suve Putini teleteatrit täitis

Ma isegi ei tea, kuidas seda vastikut bakhanaali, mis kogu selle aja riiklikes telekanalites aset leidis, nimetada. Kohtufarss? Peieorgia? Omakohus? Avalik ristilöömine? Kõik need Malahhovid, Šeininid, Skabejevad, Kuzitševid, Kortševnikovid (Vene riigitelevisiooni kurikuulsad saatejuhid – toim), kes on enda jaoks ammu lahendanud kõik isikliku südametunnistuse küsimused, astronoomilisi telereitinguid õgivad telesaatejuhid, lennates nagu raisakotkad saagi kallale, puredes langeva ohvri keha nagu hüäänid, jooksevad raipe ligi ning järavad ja järavad, mõnikord ühissöögilauast eemaldudes, et oma verise lõustaga ringi vaadata. /…/