Karmen Joller: Uutmoodi usalduse aeg

Noil hallidel aegadel diagnoosis pidalitõbe preester, ja haiguse tuvastamise korral kuulutati pidalitõbine roojaseks. Roojaseks kuulutatud inimesel ei lubatud elada teiste hulgas, sest teda tuli karta nagu tuld – jumala needus ikkagi, pattude pärast! Pidalitõbised lõid väikesi kogukondi asulatest väljaspool. Elatuti peamiselt almustest. Pidalitõbisel oli kohustus teha kõik endast olenev, et olla nähtav ja kuuldav – et inimesed teaksid temast eemale hoida. Nii juhtuski, et lisaks raskele, kohutavaid vaevusi põhjustavale kroonilisele haigusele pidid pidalitõbised kannatama ka äärmuslikku sotsiaalset tõrjutust.