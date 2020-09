Uus vanadekodu pakub... 2000-euroseid sviite!

Ameerikas elav väliseestlane läkitas mõni aeg tagasi Pihlakodule e-kirja, et tuleb sinna elu lõpupäevi sviitima. Just sviitima, mitte veetma või elama. Tal jääb paar nädalat veel oodata. Lõppeva nädala keskel Tallinna külje all Viimsis avatud Pihlakodu eakatekodu peab hankima veel mõned tegevusload, enne kui kedagi vastu võtta, ent 130 kohta, nende hulgas kolm sviiti, on juba valmis.