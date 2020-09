Ivo Suursoo: ettepanekud majanduse elavdamiseks

Avalikkuses on vähem tähelepanu saanud fakt, et peaministri kokku kutsutud majanduse elavdamise eksperdikogu sõnum augustis oli strateegilises vaates selge suunaga. Tsiteerin: «Seada eesmärgiks majanduse tugevdamine eeskätt innovatsiooni, digitaliseerimise ja keskkonnasäästlikkuse kaudu.» Ja kui lugeda strateegilisi eesmärke, siis neid on kaks. Esmalt mõistagi toetada töökohtade säilitamist ja uute loomist, ning teise strateegilise eesmärgina nähakse majanduse struktuurimuutuste kiirendamist. Tegu on uue mõtteviisiga, kus riigieelarve aluseks võiks olla kogu Eesti majanduse struktuuri muutmine eeskätt innovatsiooni, digiteerimise ja keskkonnasäästlikkuse kaudu. See strateegiline suund kattub täielikult ITLi seatud sihtide ning arusaamadega, kuidas Eesti peaks järgnevate aastate eelarve üles ehitama.