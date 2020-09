Sergei Metlev: vene kool riigi hoole alla

Ühiskonnast omasoodu kulgev venekeelne kool Eestis ei paista pärast valimisi kedagi huvitavat ja see on traagiline. Õnneks toidab muudatusi riigigümnaasiumide loomine.

Eestis on praegu kokku 18 riigigümnaasiumi, mis on loodud ühtlaselt kvaliteetse hariduse pakkumiseks üle riigi, võimaldades õpilastel valida ainevaldkondade vahel. Riigigümnaasiumid on muuhulgas suur lõimumisedulugu.