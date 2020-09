Tõnu Kalvet: aeg heita keelekark

Euroopa keeltepäev tõi minu vaimusilma ette kargu kui kujundi. Miks just kargu? Sest kark on abivahend. Kui oled jala välja väänanud või koguni murdnud, kuid pead siiski liikuma, on kark täiesti asendamatu abimees, kirjutab tõlkija Tõnu Kalvet.