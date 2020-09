Juhtkiri: toetussõltuvusest priiks

Tänase lehe majanduskülgedel on ülevaade Euroopa Liidu rahastusest liidu algaval eelarveperioodil ­2021–27. Summad on suhteliselt suured – struktuurifondidest on oodata kolme miljardit eurot, mitmesuguseid põllumajandus- ja maaelutoetusi umbes kaks miljardit eurot, taaskäivitusfondist üks miljard ning lisaks sellele veel väiksematest fondidest kokku ka vähemalt miljard eurot, seega kogu seitsmeaastase perioodi kohta keskmiselt üks miljard eurot aastas.

Eesti sissemakse Euroopa Liidule oli 2019. aastal 200 miljonit eurot, ja see võib tõusta uuel eelarveperioodil 320 miljoni euroni. Seda maha arvestades jääks aastane toetussumma 680 miljoni euro kanti. Eesti viimane koroonaeelne riigieelarve oli 11,3 miljardit eurot, ja tulevast eelarvet pole veel teada. Aga laias laastus võib öelda, et Euroopa Liidu toetusrahaga tehakse umbes kuus protsenti meie riigi kulutustest. Ja seda aastast aastasse.

Mida kuueprotsendine sissetuleku vähenemine tähendab, võib igaüks arvutada oma pere eelarve näitel. Ja küllap kuuest protsendist suuremat vähenemist on paljud saanud kogeda ka koroonakriisi ajal. Isegi kui kuueprotsendine sõltuvus toetustest ei ole midagi, mis tunduks tõsisena, ja selle sissetuleku kaotus ei pruugiks olla ületamatu, tasuks võrdluseks meenutada, et meie kaitsekulutused on toetustest kolm korda väiksemad – «vaid» kaks protsenti.

Kui kümmekond aastat tagasi oli toetuste osa riigieelarves 15 protsenti, siis praeguseks on see kahanenud üle poole. Nii on lootust, et suudame toetussõltuvusest vabaneda.

Arvestada tuleks ka seda, et ELi toetused ei jagune valdkondade vahel võrdselt. On valdkondi, nagu põllumajandus, kus toetusteta ei oleks võimalik konkureerida, eriti kui konkurente toetatakse. On valdkondi, nagu teadus ja kõrgharidus, kus tänu toetustele on suudetud olla maailmatasemel, aga ilma nendeta toimuks suhteliselt kiire allakäik.

Teisest küljest tuleb sõltuvusest rääkides arvestada, et näiteks põllumajanduses on kogu EL toetustest sõltuv, ja vanad liikmesriigid isegi enam kui uued, sest nende toetusmäärad on kõrgemad. Kuid tegemist on valdkonnaga, kus puhtalt toidujulgeoleku huvides on subsideerimine vajalik.

Sõltuvust toetustest on teadvustatud juba ammu. Aastal 2014 loodeti, et majanduse tootlikkust suurendades on võimalik alates aastast 2022 teha investeeringuid Eestis ilma toetusteta. Arvestades, et struktuurifondidest on investeeringuteks planeeritud suurim osa tulevase perioodi toetusi, kolm miljardit, on see eesmärk saavutamata jäänud.