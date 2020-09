Indrek Teder: Vares-Barbaruse sündroom

Vaadates mõningate poliitikute sõnavõtte ja lugedes meediast intellektuaalseid ihalusi sotsialismist, tekib minul hirm, et võib-olla ongi meil praegu poliitikas tegemist Vares-Barbaruse sündroomiga. Praegu soovitakse eelarve tegemisel väga jõuliselt kaitse-eelarvet kärpida. Kas see on juhuslik naiivsus või soovitakse kaitsejõude nõrgendada? Kahjuks näivad kõik parteid rääkivat riigikaitsest ainult moepärast. Otsekui eeldataks, et kui varem on olnud kaitsekulutuste tase kaks protsenti SKTst, siis sellest justkui piisab. Nagu oleksid riik ja suveräänsus automaatsed, toimiksid kuidagi iseenesest ja kaitsejõude ei olegi vaja. Kahjuks reaalsuses see nii ei ole. Minu meelest ei saada aru ka meie suure naabri tegevusest. Kerkib küsimus, kas me ikka oleme ajaloost õppinud.