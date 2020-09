Ärimees Tarmo Sild: mul on krediitkaart, pangalaen, hüpoteek

Me pakume järelmaksu ja makselahendusi ning meie tavaline klient on Balkani poolsaare inimene. Sealne vahe Eestiga on kauge ja päris suur. See on huvitav piirkond, mis koosneb eri rahvastest ja kultuuridest ning on väga kihistunud nii usuliselt kui ka ajalooliselt: paljudel on oma, ütleme, mingi vihavaen või liitlassuhe teistega.

Olles ise noorpõlves olnud oktoobrilaps ja pärast seda pioneer ning näinud süsteeme nii ühelt kui teiselt poolt, ütleksin, et väga suuri ootamatusi ei ole. Kaks võib-olla olulisemat omapära on, et esiteks pole neis riikides digiteerimine väga arenenud. Üleüldse pole mõõtühikute ja vahemaade väljendamine võib-olla niisugune, millega me oleme Eestis harjunud. Nii et kui öeldakse, et mingi asi on 200 meetri kaugusel, siinsamas kõrval, siis ei maksa üllatuda, kui sellegipoolest on vaja autosse istuda. Teine tähtis ja minu arvates väga lugupidamist väärt erisus on perekonna, suguvõsa lähedussuhete tähtsustamine. See on seal hoopis teistsugune. Me näeme väga tihti, et kontorisse tullakse koos pereliikmetega. Muus osas on inimesed nagu inimesed ikka. Kõik ­tahavad olla õnnelikud, kõik tahavad teenida raha, kõik tahavad tegeleda asjadega, mis neid huvitavad.