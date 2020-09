Inglismaa põllumehed loobusid dimetoaadi ja tiaklopriidi keelustamisel rapsi kasvatusest. Põhjus on lihtne – taimekaitsevahendid, millega praegu tohib veel põhilisi rapsikahjureid tõrjuda, lähevad järgmisest aastast keelustamisele.

Need keelustatavad taimekaitsevahendid toimivad süsteemselt. On teatud kultuurid, kus süsteemsete taimekaitsevahendite kasutamine on kriitilise tähtsusega, sest neid ohustavaid kahjureid ei ole lihtsalt kontaktsete vahenditega võimalik tõrjuda. Turul aga puuduvad veel alternatiivid süsteemsetele taimekaitsevahenditele.