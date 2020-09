Õnneks elame Põhjamaal ja taimekahjurid ei ole siin mitte kõige suurem probleem – miinuskraadid ehk pakane ei sobi enamikule kahjurputukatest. Mõnedel aastatel on kahjurite levikuks aga siiski soodsad tingimused, need käivadki tavaliselt lainetena ja siis võib putukkahjureid olla massiliselt. Sellistel juhtudel on neid vaja ka tõrjuda.