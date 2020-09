Spordi lühiuudised

Ratas keerutas piirangute kohta

Peaminister Jüri Ratas ­tunnistas eile valitsuse pressikonverentsil, et olukord, kus kolmandate riikide sportlased ei saa nendest riikidest pärit isikutele kehtiva isolatsioonikohustuse tõttu Eestisse võistlema tulla, tähendab spordivaldkonnale ränka ­lööki ning teemaga tuleb lähiajal edasi tegelda. Valitsus tegi erandi ­paari nädala eest peetud Rally Estoniale ja Ironman Tallinnale, lubades väljastpoolt Euroopa Liitu, Schengeni piirkonda ja Suurbritanniat pärit ­isikutel negatiivse koroonatesti tegemisel riiki siseneda ja võistelda. Miks ei ole tehtud erandit tervele spordivaldkonnale, küsis Postimees pressikonverentsil. «Tuleb tunnistada, et sportlased on jäänud hammasrataste vahele. Arvan, et nende eraldi käsitlemine pole õige. Peame arvestama sellega, et ­viiruse levik on tugevasti tõusnud. Usun, et tuleme selle teema juurde lähiajal tagasi. Praegu on see takerdunud peamiselt seetõttu, et viiruse levik on nii tugevasti tõusnud,» vastas Ratas.