Eesti lühiuudised

Valitsus eraldas eile 1,5 miljonit eurot Eesti sissemakseks, et rahastada üleeuroopalisi koroonaviiruse vaktsiinide eelostulepinguid, mis aitavad tagada vaktsiini jõudmise Euroopa Liidu riikidesse. Euroopa Komisjonil on esialgu kavas sõlmida eelostulepingud seitsme vaktsiinitootjaga. Euroopa Komisjon on praeguseks sõlminud eelostulepingu ravimifirmaga AstraZeneca, sellega on ühinenud ka Eesti. Lisaks on käimas läbirääkimised firmadega BioNTech/Pfizer, Curevac, Moderna, Novavax, Johnson&Johnson ja Sanofi. Eesmärk on, et riskide maan­damiseks oleks eelostulepingutega kaetud eri tehnoloogiatel arendatavad vaktsiinid ja eri tootjad. PM