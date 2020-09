Ott Laanemets: Vabadussõja ajalugu ja mereapaatia

Mereriigiks saab nimetada sellist mereäärset riiki, ­millel on huvid merel, mida aktiivselt edendatakse, ning mis oma tegevuses arvestab mere võimaluste ja ohtudega. See omakorda peegeldub tavaliselt mereriigi ühiskondlikus teadvuses, hoiakutes ja kultuuris.

Ei kahtlegi Eesti meresõidu ja randluse pikkades traditsioonides, kuid uus Vabadussõja käsitlus näitab, et meie mereäärne asend ja sellega seonduv ei ole ehk ühiskondlikku teadvusse jõudnud.

Erinevalt sõjapidamisest maismaal, kus eesmärk on territooriumi hõivamine või kaitsmine, on meresõjapidamise esmane eesmärk tegevusvabaduse saavutamine, mida nimetatakse mereala valdamiseks. Seejärel on võimalik asuda toetama sõja üldisi eesmärke: tagada nii sõjaline kui ka kaubanduslik meretransport ja toetada maaväge tuletoetuse ning dessantidega.